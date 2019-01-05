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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Манчестер Юнайтед" не планирует усиляться в зимнее трансферное окно
И. о. главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что не ждет новых приобретений в клубе в зимнее трансферное окно.
"Вряд ли "Манчестер Юнайтед" будет приобретать кого-нибудь в январе. Конечно, если руководство клуба определит цель и решит купить нескольких игроков, я поддержу такое решение. Но всё зависит не только от меня", — цитирует специалиста Sky Sports.
Норвежец также отметил, что счастлив работать с игроками, которые сейчас находятся в команде.
Сульшер возглавил "красных дьяволов" в декабре 2018 года после увольнения португальского тренера Жозе Моуринью.
"Газета.ру"
"Вряд ли "Манчестер Юнайтед" будет приобретать кого-нибудь в январе. Конечно, если руководство клуба определит цель и решит купить нескольких игроков, я поддержу такое решение. Но всё зависит не только от меня", — цитирует специалиста Sky Sports.
Норвежец также отметил, что счастлив работать с игроками, которые сейчас находятся в команде.
Сульшер возглавил "красных дьяволов" в декабре 2018 года после увольнения португальского тренера Жозе Моуринью.
"Газета.ру"
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