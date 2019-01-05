"Манчестер Юнайтед" не планирует усиляться в зимнее трансферное окно

И. о. главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что не ждет новых приобретений в клубе в зимнее трансферное окно."Вряд ли "Манчестер Юнайтед" будет приобретать кого-нибудь в январе. Конечно, если руководство клуба определит цель и решит купить нескольких игроков, я поддержу такое решение. Но всё зависит не только от меня", — цитирует специалиста Sky Sports.Норвежец также отметил, что счастлив работать с игроками, которые сейчас находятся в команде.Сульшер возглавил "красных дьяволов" в декабре 2018 года после увольнения португальского тренера Жозе Моуринью.