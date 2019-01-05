Уле Гуннар Сульшер повторил рекорд Басби, одержав пятую победу в первых пяти матчах

"Манчестер Юнайтед", обыграв "Рединг" (2:0) в 1/32 финала Кубка Англии, одержал пятую победу подряд под руководством Уле Гуннара Сульшера.Норвежский специалист 19 декабря сменил на этом посту главного тренера Жозе Моуринью.Сульшер повторил рекорд Мэтта Басби, одержав пятую победу в стартовых пяти матчах в качестве главного тренера команды.