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Уле Гуннар Сульшер повторил рекорд Басби, одержав пятую победу в первых пяти матчах

"Манчестер Юнайтед", обыграв "Рединг" (2:0) в 1/32 финала Кубка Англии, одержал пятую победу подряд под руководством Уле Гуннара Сульшера.

Норвежский специалист 19 декабря сменил на этом посту главного тренера Жозе Моуринью.

Сульшер повторил рекорд Мэтта Басби, одержав пятую победу в стартовых пяти матчах в качестве главного тренера команды.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Басби Сульшер Манчестер Юнайтед АПЛ Рединг
Вчера, 22:31
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#1  xxd   (Вчера, 23:37)
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Болеет за:
ЦСКА
Это багаж Мауриньо)))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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