Алексис Санчес занял место тренера, но Сульшер попросил его пересесть

When you sit in the boss' seat. ? #facup pic.twitter.com/t51U0vmTQk — Match of the Day (@BBCMOTD) January 5, 2019

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес во время матча 1/32 финала Кубка Англии против "Рединга" занял место главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.Игрок остался в запасе на эту встречу и просидел первые 64 минуты на скамейке запасных.Вероятно, игрок так переживал за команду, что перепутал место и сел на кресло главного тренера. Норвежский специалист похлопал его по плечу и попросил пересесть. Санчес выполнил просьбу тренера.Напомним, 18 декабря "МЮ" уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера. Команду до мая будет возглавлять Уле Гуннар Сульшер, который летом должен вернуться в "Мольде".