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Алексис Санчес занял место тренера, но Сульшер попросил его пересесть

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес во время матча 1/32 финала Кубка Англии против "Рединга" занял место главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

Игрок остался в запасе на эту встречу и просидел первые 64 минуты на скамейке запасных.

Вероятно, игрок так переживал за команду, что перепутал место и сел на кресло главного тренера. Норвежский специалист похлопал его по плечу и попросил пересесть. Санчес выполнил просьбу тренера.

Напомним, 18 декабря "МЮ" уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера. Команду до мая будет возглавлять Уле Гуннар Сульшер, который летом должен вернуться в "Мольде".



"Спорт-Экспресс"
Теги: Санчес Сульшер АПЛ Манчестер Юнайтед
Вчера, 22:43
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#1  lidokain67  Смоленск (Сегодня, 01:02)
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"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Дармиан, Джонс, Далот, МакТоминай, Фред (Феллайни, 61), Перейра, Мата (Чон, 61), Санчес (Рэшфорд, 64), Лукаку
Регистрация: 27.03.2017 [жалоба]
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