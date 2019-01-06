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Футболист АПЛ был замечен за употреблением наркотиков

Футболист, выступающий в одной из команд Английской премьер-лиги (АПЛ), был замечен за употреблением кокаина на Рождественской вечеринке.

По информации The Sun, об этом рассказала женщина, присутствовавшая на этой же вечеринке.

"Меня пригласили на празднование Рождества, и я знала, что там будет футболист. Когда я пришла, все вокруг были под наркотиками. Мне тоже несколько раз предлагали попробовать", — сказала она.

Рассказчица также отметила состояние футболиста.

"Он не знал какой сегодня день. Он был настолько пьян, что не мог стоять на ногах и падал на людей. Все вокруг употребляли кокаин", — добавила женщина.

"Газета.ру"
Теги: АПЛ
Сегодня, 09:01
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#6  Sammer  DDR (Сегодня, 12:34)
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online

Ну теперь одна дорога- в свенарню. их клиент.
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#5  Quincy   (Сегодня, 12:32)
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Болеет за:
«Спартак»
Я думал такое только в Цейска возможно
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#4  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 11:48)
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Болеет за:
«Спартак»
А она так хотела,чтобы он к ней пристал



Дети,которые минусуют,знайте,они хотят больше мужиков.Медицинский факт


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#3  sparwik53  Виктор (Сегодня, 10:55)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
В убогий говно клуп спрартак. Там любят всяких иуд и наркоманов подбирать

Убрал бы хоть свой ник под статьей, позоришься вместе с Ньюкаслом из АПЛ, или тоже обдолбаный сидишь.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#2  Lols  Лондон (Сегодня, 09:07)
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  •  (10)
Болеет за:
«Ньюкасл»
В убогий говно клуп спрартак. Там любят всяких иуд и наркоманов подбирать
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#1  SMK   (Сегодня, 09:05)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Смысл что-то говорить,если нету не доказательств,не имён?
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
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