Футболист АПЛ был замечен за употреблением наркотиков

Футболист, выступающий в одной из команд Английской премьер-лиги (АПЛ), был замечен за употреблением кокаина на Рождественской вечеринке.По информации The Sun, об этом рассказала женщина, присутствовавшая на этой же вечеринке."Меня пригласили на празднование Рождества, и я знала, что там будет футболист. Когда я пришла, все вокруг были под наркотиками. Мне тоже несколько раз предлагали попробовать", — сказала она.Рассказчица также отметила состояние футболиста."Он не знал какой сегодня день. Он был настолько пьян, что не мог стоять на ногах и падал на людей. Все вокруг употребляли кокаин", — добавила женщина.