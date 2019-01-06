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Маурисио Почеттино не собирается приобретать игроков в зимнее трансферное окно

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино считает, что клуб не будет проявлять активность в зимнее трансферное окно.

"Думаю, что мы не собираемся ничего предпринимать. Достаточно ли у нас сильный состав, чтобы успешно проводить много матчей? Я очень доволен своим составом, но, конечно, всегда можно стать лучше", — приводит слова специалиста Goal.

Отмечается, что в минувшее летнее трансферное окно "шпоры" не купили и не продали ни одного футболиста.

На данный момент подопечные Почеттино занимают в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) третье место, имея в активе 48 очков за 21 матч.

"Газета.ру"
Теги: Почеттино Тоттенхэм Трансферы
Сегодня, 13:03
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