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Луи Ван Гал: Клопп вывел "Ливерпуль" на фантастический уровень. Он превратил клуб в боевую машину

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал сравнил между собой два ведущих клуба Англии — "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

"Клопп превратил "Ливерпуль" в боевую машину. Она способна как атаковать на отличном уровне, так и защищаться. Если бы мне нужно было поставить деньги на команду, которая станет чемпионом в АПЛ, я бы выбрал "Ливерпуль".

При этом состав у "Ливерпуля" не самый сильный. У "Манчестер Сити" игроки сильнее. Но их слабость — Гвардиола. Его команды придерживаются исключительно атакующего стиля. Когда нужно переходить в оборону, "Сити" выглядит ужасно. "Ливерпуль" намного лучше в этом компоненте.

К тому же у "Сити" нет нужно боевого духа. Я все еще люблю наблюдать за играми "Сити", но Клопп вывел "Ливерпуль" на совершенно фантастический уровень", — приводит слова ван Гала Goal.

Sport24
Теги: Ван Гал Клопп Ливерпуль
Сегодня, 15:20
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