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"Манчестер Сити" со счетом 7:0 разгромил "Ротерхэм"

Кубок Англии

1/32 финала

"Манчестер Сити" – "Ротерхэм Юнайтед" 7:0

Голы: Стерлинг, 12, Фоден, 43, Аджайи, 45+1, Жезус, 53, Марез, 73, Отаменди, 78, Сане, 85
Теги: АПЛ
Сегодня, 19:21
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#1  СуперШтангист   (Сегодня, 19:22)
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Болеет за:
«Терек»
И Монако без Нулёвина выиграл.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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