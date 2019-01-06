"Манчестер Юнайтед" не взял Погба на сборы в Дубай

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не отправился с командой на сборы в ОАЭ (Дубай) для подготовки к матчу 22-го тура английской премьер-лиги с "Тоттенхэмом".Отсутствие игрока в составе команды в клубе объяснили тем, что француз не успел восстановиться после травмы, которую получил в матче 21-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" (2:0) 2 января.Погба в текущем сезоне полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не отправился с командой на сборы в ОАЭ (Дубай) для подготовки к матчу 22-го тура английской премьер-лиги с "Тоттенхэмом".