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"Манчестер Юнайтед" не взял Погба на сборы в Дубай

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не отправился с командой на сборы в ОАЭ (Дубай) для подготовки к матчу 22-го тура английской премьер-лиги с "Тоттенхэмом".

Отсутствие игрока в составе команды в клубе объяснили тем, что француз не успел восстановиться после травмы, которую получил в матче 21-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" (2:0) 2 января.

Погба в текущем сезоне полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не отправился с командой на сборы в ОАЭ (Дубай) для подготовки к матчу 22-го тура английской премьер-лиги с "Тоттенхэмом".

Sport24.ru
Теги: Манчестер Юнайтед Погба АПЛ
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