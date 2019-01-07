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Уэйн Руни был арестован в США. Игрок был пьян и ругался матом в общественном месте

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни был арестован в США в прошлом месяце, сообщает The Athletic.

По информации судебных протоколов, 16 декабря бывший капитан сборной Англии был задержан сотрудниками правопорядка в штате Вирджиния. Руни был пьян и ругался матом в общественном месте. Игрок был освобожден под залог, а 4-го января заплатил за содеянное 25 долларов штрафа.

Напомним, осенью 2017 года Руни был лишен водительских прав сроком на два года и приговорен к 100 часам исправительных работ за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Sport24
Теги: Руни Ди Си Юнайтед АПЛ
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