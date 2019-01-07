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Ромелу Лукаку рассказал о причинах пяти побед подряд при Сульшере

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал, почему с приходом Уле-Гуннара Сульшера на пост исполняющего обязанности главного тренера клуба, команда по-другому заиграла. "МЮ" при новом наставнике одержал пять побед подряд.

"Мы вернулись к своему привычному стилю. Приятно видеть, что игроки наслаждаются футболом и побеждают. Это самое главное. Мы — "Манчестер Юнайтед", стараемся выигрывать в каждом матче.

Сульшер здорово нам помогает на тренировках. Мне приносит пользу стиль игры, который он хочет видеть в исполнении команды. Он понимает, какой я нападающий, и просто использует мои сильные стороны", — приводит слова Лукаку Sky Sports.

"Газета.ру"
Теги: Лукаку Манчестер Юнайтед Сульшер
Сегодня, 09:26
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#2  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 10:16)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergey Nasirov_2
Маур уже не тот ,и это надо признать
.за былые заслуги его зовут в сильные команды.

И ведь найдется ТОП, который снова его пригласит grinning
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 10:00)
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Маур уже не тот ,и это надо признать
.за былые заслуги его зовут в сильные команды.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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