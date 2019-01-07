Ромелу Лукаку рассказал о причинах пяти побед подряд при Сульшере

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал, почему с приходом Уле-Гуннара Сульшера на пост исполняющего обязанности главного тренера клуба, команда по-другому заиграла. "МЮ" при новом наставнике одержал пять побед подряд."Мы вернулись к своему привычному стилю. Приятно видеть, что игроки наслаждаются футболом и побеждают. Это самое главное. Мы — "Манчестер Юнайтед", стараемся выигрывать в каждом матче.Сульшер здорово нам помогает на тренировках. Мне приносит пользу стиль игры, который он хочет видеть в исполнении команды. Он понимает, какой я нападающий, и просто использует мои сильные стороны", — приводит слова Лукаку Sky Sports.