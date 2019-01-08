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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Источник: Муса Дембеле перейдет в китайский клуб за 9 млн фунтов
Полузащитник "Тоттенхэма" Муса Дембеле продолжит карьеру в Китае.
"Шпоры" приняли предложение "Бейцзин Гуоань" о трансфере 31-летнего бельгийца за 9 миллионов фунтов.
Хавбек выступает за лондонцев с 2012 года. В текущем сезоне Дембеле провел 10 матчей в АПЛ.
Sky Sports
"Шпоры" приняли предложение "Бейцзин Гуоань" о трансфере 31-летнего бельгийца за 9 миллионов фунтов.
Хавбек выступает за лондонцев с 2012 года. В текущем сезоне Дембеле провел 10 матчей в АПЛ.
Sky Sports
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