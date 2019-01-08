Источник: Муса Дембеле перейдет в китайский клуб за 9 млн фунтов

Полузащитник "Тоттенхэма" Муса Дембеле продолжит карьеру в Китае."Шпоры" приняли предложение "Бейцзин Гуоань" о трансфере 31-летнего бельгийца за 9 миллионов фунтов.Хавбек выступает за лондонцев с 2012 года. В текущем сезоне Дембеле провел 10 матчей в АПЛ.