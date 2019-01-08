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Пол Гаскойн предстал перед судом из-за поцелуя

Экс-футболист сборной Англии Пол Гаскойн сегодня вновь предстал перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах.

Гаскойн якобы поцеловал в поезде девушку без ее на это согласия, однако сам экс-игрок все обвинения в свой адрес обвиняет. Адвокат Гаскойна заявил, что его клиент просто любит обнимать людей без какого-либо сексуального подтекста.

Разбирательство назначено на 14 октября, а пока 51-летний Гаскойн отпущен под залог.

L'equipe
Теги: АПЛ
Сегодня, 20:49
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