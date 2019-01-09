"Тоттенхэм" минимально выиграл "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка лиги

"Тоттенхэм" победил "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги - 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил нападающий Харри Кейн - он реализовал пенальти.Кейн, 26 - с пенальти.Гассанига, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Санчес, Сиссоко, Эриксен (Льоренте, 90+1), Уинкс (Скипп, 90), Алли, Сон Хын Мин (Ламела, 79), Кейн.Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Баркли (Ковачич, 75), Жоржинью, Канте, Хадсон-Одои (Жиру, 79), Виллиан (Педро, 63), Азар.Предупреждения: Аррисабалага, 25. Уинкс, 30. Санчес, 59. Ламела, 82.