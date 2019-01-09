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"Тоттенхэм" минимально выиграл "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка лиги

"Тоттенхэм" победил "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги - 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил нападающий Харри Кейн - он реализовал пенальти.

Кубок английской лиги

1/2 финала

Первый матч

"Тоттенхэм Хотспур" - "Челси" - 1:0 (1:0)

Гол: Кейн, 26 - с пенальти.

"Тоттенхэм Хотспур": Гассанига, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Санчес, Сиссоко, Эриксен (Льоренте, 90+1), Уинкс (Скипп, 90), Алли, Сон Хын Мин (Ламела, 79), Кейн.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Баркли (Ковачич, 75), Жоржинью, Канте, Хадсон-Одои (Жиру, 79), Виллиан (Педро, 63), Азар.

Предупреждения: Аррисабалага, 25. Уинкс, 30. Санчес, 59. Ламела, 82.
Теги: Челси Тоттенхэм АПЛ
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