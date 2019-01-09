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"Тоттенхэм" впервые за полвека обыграл "Челси" 3 раза подряд

"Тоттенхэм" в первом полуфинале Кубка английской лиги победил "Челси" (1:0).

"Шпоры" одержали третью победу подряд над "синими". До этого "Тоттенхэм" дважды обыграл соперника в чемпионате со счетом 3:1.

Ранее "Тоттенхэму" удавалась такая серия с 1961 по 1963 год. Тогда "шпоры" выиграли 5 матчей подряд.
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#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:42)
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Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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