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Мохамед Салах признан лучшим футболистом Африки второй год подряд

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим футболистом Африки по итогам 2018 года.

26-летний нападающий сборной Египта выиграл приз второй раз подряд. В этом году в тройку финалистов вошли его партнер по клубу сенегалец Садьо Мане и габонский нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг.

Ранее Салах стал лучшим игроком Африки в 2018 году по версии BBC.

Теги: Салах
Сегодня, 10:49
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