Мохамед Салах признан лучшим футболистом Африки второй год подряд

Mohamed Salah is the African Player of the Year 2018. For the second time in a row #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/iLKIFDnZqB — CAF (@CAF_Online) January 8, 2019

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим футболистом Африки по итогам 2018 года.26-летний нападающий сборной Египта выиграл приз второй раз подряд. В этом году в тройку финалистов вошли его партнер по клубу сенегалец Садьо Мане и габонский нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг.Ранее Салах стал лучшим игроком Африки в 2018 году по версии BBC.