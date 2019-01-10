Александр Зинченко забил дебютный гол за "Манчестер Сити". И сделал это красиво (видео)

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко забил первый мяч за клуб в официальных матчах, поразив ворота "Бертон Альбиона" в первом полуфинале Кубка английской лиги.Бывшему футболисту "Уфы" удался эффектный "парашют" с дальней дистанции.