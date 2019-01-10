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"Манчестер Сити" забил 9 голов в матче Кубка лиги против "Бёртон Альбиона"

В первом матче полуфинала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" принимал "Бёртон Альбион".

"Манчестер Сити" – "Бёртон Альбион" 9:0

Кубок Англии

1/2 финала

"Манчестер Сити" – "Бёртон Альбион"

Голы: Брёйне, 5, Жезус, 30, 34, Зинченко, 37, Жезус, 57, Фоден, 62, Жезус, 65, Уолкер, 70, Марез, 83

"Манчестер Сити": Мурич, Уолкер (Данило, 74), Отаменди, Гарсия, Зинченко, Гюндоган, Брёйне (Фоден, 58), Сильва, Марез, Жезус, Зане (Силва, 66)

"Бёртон Альбион": Коллинз, Брейфорд, Бакстон, Тёрнер, Хатчинсон, Уоллес, Харнесс, Фрейзер (Сбарра, 79), Аллен (Фокс, 68), Бойс (Темплетон, 68), Акинс
Теги: Манчестер Сити Бёртон Альбион АПЛ
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