Армянский журналист сообщил, что "Зенит" интересуется Мхитаряном

Армянский журналист Грач Хачатрян на своей странице в твиттере сообщил, что "Зенит" интересуется полузащитником "Арсенала" Генрихом Мхитаряном."Также есть интерес из России! Зениту» интересен Генрих Мхитарян", – написал Хачатрян.В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 20 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.