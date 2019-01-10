Армянский журналист сообщил, что "Зенит" интересуется Мхитаряном

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 6 1 1 0 3 1 +2 14
2 Аякс 6 1 1 0 4 1 +3 12
3 Бенфика 6 1 0 1 3 4 -1 7
4 АЕК 6 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 6 1 0 1 3 3 0 13
2 Лион 6 1 1 0 4 3 +1 8
3 Шахтёр 6 0 2 0 4 4 0 6
4 Хоффенхайм 6 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 6 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 6 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 6 0 1 1 0 2 -2 8
4 Янг Бойз 6 0 0 2 0 6 -6 4

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Армянский журналист сообщил, что "Зенит" интересуется Мхитаряном

Армянский журналист Грач Хачатрян на своей странице в твиттере сообщил, что "Зенит" интересуется полузащитником "Арсенала" Генрихом Мхитаряном.

"Также есть интерес из России! Зениту» интересен Генрих Мхитарян", – написал Хачатрян.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 20 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Теги: Мхитарян Арсенал Зенит АПЛ
Сегодня, 22:11
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6
(2)
#6  Колян Безмолвный   (Сегодня, 23:12)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Грач Хачатрян
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#5  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:12)
  • -4
  •  (6)

Цитата: anonymous
Спартак команда азеров

а зенит - ЛУЗЕРОВ, жадных до дармового бабла smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#4  anonymous   (Сегодня, 23:07)
  • +2
  •  (6)

Цитата: Кот КБ Матроскин
к бибарасам в принципе ....

тоже верно, Спартак команда азеров, а он арямянин
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#3  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:21)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Им интересуется Арарат
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#2  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 22:17)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
КАМАЗ
Армянское радио. Оно всегда остроумно. Тем более. когда у Мхитаряна дела так себе, а всем вокруг хочется, чтоб было хорошо.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#1  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 22:15)
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
к бибарасам в принципе ....


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Спасибо Ереме за массовый разрыв презервот жоп!!!
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
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