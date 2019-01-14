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Александр Зинченко: тренировочная база в Донецке лучше, чем в Манчестере

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сравнил базы "горожан" и "Шахтера", где он ранее выступал.

- Где база лучше — в Донецке или Манчестере?

- В Донецке база для меня лучше. Номер один. Без шансов. То, что внутри базы, лучше у "Манчестер Сити". По технологиям и тому подобное. А вот территория. Это "Шахтер". Там жить в принципе можно, - рассказал футболист в интервью Евгению Савину для его канала "КраСава".
Теги: Зинченко Манчестер Сити АПЛ Шахтер
Сегодня, 20:43
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