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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Александр Зинченко: почему не перешел в "Зенит"? Я выбрал футбол и осуществил мечту
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, почему во время выступления за "Уфу" не перешел в "Зенит".
"Почему не перешел в "Зенит"? Во-первых, я всегда мечтал играть в Европе. Здесь совершенно другой уровень. Я просто выбрал футбол и осуществил свою мечту.
Об интересе "Сити" я узнал перед чемпионатом Европы. У нас была игра с "Рубином". Мне в начале игры наступили на ногу, и я подумал, что сейчас разбегаюсь. Говорю доктору, что сломал палец. Он сказал, что в перерыве посмотрим. Вроде доиграл игру. Потом в итоге нога распухла после игры, поехал делать снимок. Перелом основной фаланги. А у меня чемпионат Европы через несколько недель. Гипс надели по колено. На второй день я этот гипс снял", - сказал Зинченко в интервью Евгению Савину на его канале "КраСава" на YouTube.
"Почему не перешел в "Зенит"? Во-первых, я всегда мечтал играть в Европе. Здесь совершенно другой уровень. Я просто выбрал футбол и осуществил свою мечту.
Об интересе "Сити" я узнал перед чемпионатом Европы. У нас была игра с "Рубином". Мне в начале игры наступили на ногу, и я подумал, что сейчас разбегаюсь. Говорю доктору, что сломал палец. Он сказал, что в перерыве посмотрим. Вроде доиграл игру. Потом в итоге нога распухла после игры, поехал делать снимок. Перелом основной фаланги. А у меня чемпионат Европы через несколько недель. Гипс надели по колено. На второй день я этот гипс снял", - сказал Зинченко в интервью Евгению Савину на его канале "КраСава" на YouTube.
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