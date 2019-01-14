Александр Зинченко: почему не перешел в "Зенит"? Я выбрал футбол и осуществил мечту

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, почему во время выступления за "Уфу" не перешел в "Зенит"."Почему не перешел в "Зенит"? Во-первых, я всегда мечтал играть в Европе. Здесь совершенно другой уровень. Я просто выбрал футбол и осуществил свою мечту.Об интересе "Сити" я узнал перед чемпионатом Европы. У нас была игра с "Рубином". Мне в начале игры наступили на ногу, и я подумал, что сейчас разбегаюсь. Говорю доктору, что сломал палец. Он сказал, что в перерыве посмотрим. Вроде доиграл игру. Потом в итоге нога распухла после игры, поехал делать снимок. Перелом основной фаланги. А у меня чемпионат Европы через несколько недель. Гипс надели по колено. На второй день я этот гипс снял", - сказал Зинченко в интервью Евгению Савину на его канале "КраСава" на YouTube.