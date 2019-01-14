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Александр Зинченко: почему не перешел в "Зенит"? Я выбрал футбол и осуществил мечту

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, почему во время выступления за "Уфу" не перешел в "Зенит".

"Почему не перешел в "Зенит"? Во-первых, я всегда мечтал играть в Европе. Здесь совершенно другой уровень. Я просто выбрал футбол и осуществил свою мечту.

Об интересе "Сити" я узнал перед чемпионатом Европы. У нас была игра с "Рубином". Мне в начале игры наступили на ногу, и я подумал, что сейчас разбегаюсь. Говорю доктору, что сломал палец. Он сказал, что в перерыве посмотрим. Вроде доиграл игру. Потом в итоге нога распухла после игры, поехал делать снимок. Перелом основной фаланги. А у меня чемпионат Европы через несколько недель. Гипс надели по колено. На второй день я этот гипс снял", - сказал Зинченко в интервью Евгению Савину на его канале "КраСава" на YouTube.
Теги: Зинченко Манчестер Сити Зенит АПЛ
Сегодня, 21:10
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#10  Blessing  Спб (Сегодня, 22:00)
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Болеет за:
«Зенит»
Каковы бы ни были мечты этого футболиста, практика показывает, что "нашим" там делать нечего, класс и менталитет другой, а здесь ты на своём месте, и некуй себя обманывать. Тот же Коноплянка, покруче этого, поскитался, нигде не заиграв, и сейчас в воздухе повис с Шальке. А вот наши поумней, даже не суются- Дзюба, Зобнин, Фернандес, были предложения, но прекрасно осознают, чего они там будут стоить.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#9  utekay  Россия (Сегодня, 21:56)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Зенит не Европа

слава Богу


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#8  mongolor  СПБ (Сегодня, 21:51)
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Болеет за:
«Зенит»
он выбрал футбол?)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#7  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:45)
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ну в Зенит еще успеет перейти когда никому не нужен будет в Европе как Маркизио!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#6  SPV 77  Брянск (Сегодня, 21:37)
  • -4
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
мечта это просиживание на скамейке в сити? ну ок. каждому свои мечты


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В Зените он подвигается перед пенсией, а пока все правильно делает
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#5  .дон Федун   (Сегодня, 21:28)
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Болеет за:
«Спартак»
Я не в теме, а его приглашали в Питер?


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Без Федуна Спартак пыль придорожная.
Регистрация: 14.01.2019 [жалоба]
#4  Skyline  СПБ (Сегодня, 21:25)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
мечта это просиживание на скамейке в сити? ну ок. каждому свои мечты


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 21:23)
  • +4
  •  (8)
online

Цитата: Сибирячок
Зенит не Европа и там нет футбола. Такой простой вывод из этого месседжа Зинченко напросился.

Ну как же не метнуть камушек в наш огород. Всем кому не лень. Но время бросать камни и время их собирать потом(с).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 21:15)
  • -2
  •  (6)

Вот это стремление ,не то что у наших юнцов,просто бобла срубить
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 21:12)
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит не Европа и там нет футбола. Такой простой вывод из этого месседжа Зинченко напросился.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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