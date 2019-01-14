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"Ювентус" не согласился отдать Игуаина "Челси"

Руководство туринского "Ювентуса" отказалось от условий "Челси" по аренде нападающего команды Гонсало Игуаина.

"Аристократы" хотят взять форварда в аренду на 18 месяцев. Однако представители "старой синьоры" настаивают на тех же условиях, на которых футболиста взял к себе в команду "Милан": аренда до конца нынешнего сезона с правом выкупа за €36 млн.

"Россонери" взяли аргентинца в клуб до конца нынешнего чемпионата, однако Игуаин хочет перейти в "Челси" уже в январе. "Синие" хотели включить в сделку по бомбардиру испанца Альваро Морату, но руководство "бьянконери" не приняло этого предложения. Отмечается, что в ближайшие дни "Ювентус" и "Милан" проведут переговоры по возможному переходу нападающего.

"Газета.ру"
Теги: Игуаин Ювентус Челси АПЛ Серия А
Сегодня, 21:43
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