"Ювентус" не согласился отдать Игуаина "Челси"

Руководство туринского "Ювентуса" отказалось от условий "Челси" по аренде нападающего команды Гонсало Игуаина."Аристократы" хотят взять форварда в аренду на 18 месяцев. Однако представители "старой синьоры" настаивают на тех же условиях, на которых футболиста взял к себе в команду "Милан": аренда до конца нынешнего сезона с правом выкупа за €36 млн."Россонери" взяли аргентинца в клуб до конца нынешнего чемпионата, однако Игуаин хочет перейти в "Челси" уже в январе. "Синие" хотели включить в сделку по бомбардиру испанца Альваро Морату, но руководство "бьянконери" не приняло этого предложения. Отмечается, что в ближайшие дни "Ювентус" и "Милан" проведут переговоры по возможному переходу нападающего.