Новости партнеров

"Зенит" хочет получить за Паредеса 40 млн евро

"Зенит" хочет получить от "Челси" €40 млн за трансфер полузащитника команды Леандро Паредеса.

Отмечается, что в приобретении аргентинца лично заинтересован главный тренер «синих» Маурицио Сарри. Он видит в хавбеке сине-бело-голубых идеальную замену испанскому полузащитнику Сеску Фабрегасу, который перешел во французский "Монако".

Контракт Паредеса с "Зенитом" заканчивается летом 2021 года. Недавно футболист изъявил желание вернуться в Аргентину, он хочет перейти в клуб "Бока Хуниорс", воспитанником которого является.

"Газета.ру"
Теги: Паредес Зенит Челси Трансфер АПЛ
Сегодня, 22:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(3)
#4  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:13)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
Отбудет контракт, уйдёт бесплатно

Это только в хлеву...


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 22:56)
  • +1
  •  (1)

Цитата: galei
да нах. он куму нужен, если только китайцам

А что китайцы не люди что ли ? Плотят и ладно. Но Паредес не пойдет в Китай , очевидно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  galei   (Сегодня, 22:52)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«МЮ»
yuri,
да нах. он куму нужен, если только китайцам
Регистрация: 3.04.2018 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 22:44)
  • -1
  •  (1)

Цитата: ФКСМ_1922
Отбудет контракт, уйдёт бесплатно


Уйдет пораньше и за ещё большие деньги)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.