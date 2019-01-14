"Зенит" хочет получить за Паредеса 40 млн евро

"Зенит" хочет получить от "Челси" €40 млн за трансфер полузащитника команды Леандро Паредеса.Отмечается, что в приобретении аргентинца лично заинтересован главный тренер «синих» Маурицио Сарри. Он видит в хавбеке сине-бело-голубых идеальную замену испанскому полузащитнику Сеску Фабрегасу, который перешел во французский "Монако".Контракт Паредеса с "Зенитом" заканчивается летом 2021 года. Недавно футболист изъявил желание вернуться в Аргентину, он хочет перейти в клуб "Бока Хуниорс", воспитанником которого является.