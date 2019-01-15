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"Манчестер Сити" дома разгромил "Вулверхэмптон"

В матче 22-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Вулверхэмптон" со счётом 3:0.

Чемпионат Англии

22 тур

"Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон" 3:0

Голы: Жезус, 10, 39 (пен.), Коди, 78 (авто.)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Данило, Стоунс, Лапорт, Фернандиньо, Силва, Сильва (Де Брёйне, 62), Стерлинг, Зане (Гюндоган, 74), Жезус (Агуэро, 76)

"Вулверхэмптон": Патрисиу, Доэрти, Хонни, Боли, Коди, Беннетт, Дендонкер, Невеш, Моутинью (Гиббз-Уайт, 72), Жота (Сес, 59), Хименес (Траоре, 46)

Предупреждения: Фернандиньо, 14

Удаления: Боли, 19
Теги: Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон АПЛ
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