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Страшнейший удар Габриэла Жезуса головой об штангу (видео)

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус в стартовом отрезке матча 22-го тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона" (3:0) на полной скорости врезался головой в штангу.

Каркас ворот от такого столкновения даже немного согнулся.



Игрок не только не пострадал, но смог после этого забить два мяча.
Теги: Манчестер Сити Вулверхэмптон Жезус АПЛ
Сегодня, 08:25
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#1  Карелия  Петрозаводск (Сегодня, 08:39)
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Были бы мозги,было бы сотрясение))


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
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