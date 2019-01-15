Страшнейший удар Габриэла Жезуса головой об штангу (видео)

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус в стартовом отрезке матча 22-го тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона" (3:0) на полной скорости врезался головой в штангу.Каркас ворот от такого столкновения даже немного согнулся.Игрок не только не пострадал, но смог после этого забить два мяча.