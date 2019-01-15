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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Страшнейший удар Габриэла Жезуса головой об штангу (видео)
Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус в стартовом отрезке матча 22-го тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона" (3:0) на полной скорости врезался головой в штангу.
Каркас ворот от такого столкновения даже немного согнулся.
Игрок не только не пострадал, но смог после этого забить два мяча.
Каркас ворот от такого столкновения даже немного согнулся.
January 14, 2019
Игрок не только не пострадал, но смог после этого забить два мяча.
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