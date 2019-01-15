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"Такого даже в Голландии не видел" - Зинченко рассказал о геях в Англии

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о самом необычном впечатлении от Англии.

"Я не ожидал, что здесь столько геев. Серьезно. Какой раз вижу, что люди просто идут за руку по улице. Даже в Голландии не столько видел", - сказал футболист в интервью для видеоблога "КраСава".
Теги: Зинченко Манчестер Сити АПЛ
Сегодня, 12:16
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#5  yuri  спб (Сегодня, 14:30)
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online

Цитата: serega_user
В баню с Глушаковым сходить


В знаменитых " спартаковских кружевах")
Молитвенная


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Stark   (Сегодня, 14:22)
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Болеет за:
ЦСКА
Lord_Vik,
это он к тебе домой просто не заглядывал laughing
Регистрация: 14.01.2019 [жалоба]
#3  serega_user  serega_user (Сегодня, 14:11)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
Ему достаточно было заглянуть в тарасовский квартал красных фонарей.

В баню с Глушаковым сходить smile
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 13:17)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Lord_Vik
Да ладно, ты просто не заглядывал на тренировоные базы цска и зенита.

Ему достаточно было заглянуть в тарасовский квартал красных фонарей.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 13:06)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Да ладно, ты просто не заглядывал на тренировоные базы цска и зенита.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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