Новости партнеров

СМИ: "Челси" увеличил сумму предложения по Леандро Паредесу

"Челси" увеличил предложение по Леандро Паредесу до 35 миллионов евро, сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

Сам аргентинец согласовал с "Челси" контракт сроком до 2023 года с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон. Ранее сообщалось, что "Зенит" просит за футболиста 40 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата России футболист провел 15 матчей, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.
Теги: АПЛ Челси Паредес Зенит
Сегодня, 14:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  teacher   (Сегодня, 14:55)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пора! А то найдут нормального футболиста, за нормальные деньги!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.