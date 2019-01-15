Новости партнеров

"Челси" готов продать Азара в "Реал" за 112 млн евро

"Челси" назвал мадридскому "Реалу" цену на форварда Эдена Азара, сообщает The Telegraph.

Сообщается, что английский клуб готов расстаться с футболистом не менее чем за 112 млн евро. Контракт Азара действует до 2020 года и стороны пока не договорились о продлении соглашения.

Азар перешёл в "Челси" летом 2012 года из "Лилля" за 35 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 21 матч в чемпионате Англии, в котором забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач.

"Бизнес-Online"
Теги: Азар Челси Реал Трансферы АПЛ Ла Лига
Сегодня, 16:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.