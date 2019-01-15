"Челси" готов продать Азара в "Реал" за 112 млн евро

"Челси" назвал мадридскому "Реалу" цену на форварда Эдена Азара, сообщает The Telegraph.Сообщается, что английский клуб готов расстаться с футболистом не менее чем за 112 млн евро. Контракт Азара действует до 2020 года и стороны пока не договорились о продлении соглашения.Азар перешёл в "Челси" летом 2012 года из "Лилля" за 35 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 21 матч в чемпионате Англии, в котором забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач.