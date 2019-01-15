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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Пол Инс: любой мог в "МЮ" сделать то же, что и Сульшер
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что шесть побед, одержанных подряд, не гарантирует Уле Гуннару Сульшеру успеха во главе "Манчестер Юнайтед".
"Не надо слишком уж радоваться тому, что сделал Уле. Будем честны: ситуация в "МЮ" не могла стать еще хуже. Над клубом были тучи, и это сказывалось на игре. Пришел Сульшер с дружелюбным лицом, и футболисты заиграли, как умеют. Он снял с них кандалы, но это не значит, что Уле подходит для этой работы. Любой мог бы сделать то же самое, что и Сульшер. Несложно дать игрокам свободу и поднять их настроение", — цитирует Инса Paddy Power.
Sport24
"Не надо слишком уж радоваться тому, что сделал Уле. Будем честны: ситуация в "МЮ" не могла стать еще хуже. Над клубом были тучи, и это сказывалось на игре. Пришел Сульшер с дружелюбным лицом, и футболисты заиграли, как умеют. Он снял с них кандалы, но это не значит, что Уле подходит для этой работы. Любой мог бы сделать то же самое, что и Сульшер. Несложно дать игрокам свободу и поднять их настроение", — цитирует Инса Paddy Power.
Sport24
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