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Футболист сборной Северной Ирландии онанировал на улице (видео)

Нападающий английского клуба "Оксфорд Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гэвин Уайт привлек внимание полиции после того, как в Интернете было опубликовано видео непристойных действий футболиста в общественном месте.

Уайт и его друг, судя по всему, находясь в нетрезвом состоянии, со спущенными штанами занимались онанизмом и пели песни. Видео было снято в Белфасте.

"Оксфорд Юнайтед", выступающий в третьем по значимости дивизионе Англии, наложит на 22-летнего игрока дисциплинарные санкции.

Поведение Уайта раскритиковал главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил.

Как сообщает BBC Sport, полиция Северной Ирландии осведомлена о видео в социальных сетях и проводит расследование по данному случаю.

Видео

Sport24
Вчера, 23:44
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#1  Роман Евсеенко   (Вчера, 23:58)
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