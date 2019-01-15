Футболист сборной Северной Ирландии онанировал на улице (видео)

Нападающий английского клуба "Оксфорд Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гэвин Уайт привлек внимание полиции после того, как в Интернете было опубликовано видео непристойных действий футболиста в общественном месте.Уайт и его друг, судя по всему, находясь в нетрезвом состоянии, со спущенными штанами занимались онанизмом и пели песни. Видео было снято в Белфасте."Оксфорд Юнайтед", выступающий в третьем по значимости дивизионе Англии, наложит на 22-летнего игрока дисциплинарные санкции.Поведение Уайта раскритиковал главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил.Как сообщает BBC Sport, полиция Северной Ирландии осведомлена о видео в социальных сетях и проводит расследование по данному случаю.