Новости партнеров

Садио Мане выразил уверенность, что "Ливерпуль" выиграет чемпионат Англии

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что его команда в этом сезоне не упустит чемпионство и выиграет АПЛ.

"Мы не задохнемся. Я уверен, что "Ливерпуль" будет чемпионом.

Когда я встаю утром, то не допускаю мыслей о том, что мы сегодня не победим. Мы полны решимости доказать, что "Ливерпуль" является лучшей командой лиги.

Да, у "Ливерпуля" уже был хороший шанс выиграть АПЛ несколько лет назад, но мне нравится думать, что та неудача помогла нам сейчас быть там, где мы есть", - приводит слова сенегальца Sky Sports.

За 16 туров до финиша "красные" лидируют, опережая идущий вторым "Манчестер Сити" на 4 очка.
Теги: Мане Ливерпуль АПЛ
Сегодня, 12:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.