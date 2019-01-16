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Петр Чех может стать тренером "Челси"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех после окончания карьеры может вернуться в лондонский "Челси", сообщает
The Times.

"Синие" хотят, чтобы Чех стал послом или тренером клуба.
Теги: Челси Чех АПЛ
Сегодня, 20:26
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