Анхель Ди Мария: мне не дали провести в "Манчестер Юнайтед" лучший период в карьере

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария поделился воспоминаниями об этапе карьеры, проведённом в "Манчестер Юнайтед", а также признался, что испытывал трудности с Луи ван Галом – на тот момент главным тренером "красных дьяволов"."Я задержался в "Манчестер Юнайтед" всего на один год. Это был не лучший период в моей карьере. Если сказать точнее, мне не дали провести там лучшее время в карьере. В тот момент у меня возникли трудности с тренером. Но, к счастью, у меня появилась возможность перейти в "ПСЖ", после чего я вновь показал, кем являюсь", — цитирует Ди Марию France Bleu.