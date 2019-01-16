"Челси" не хочет отдавать Батшуайи в аренду в "Монако", настаивая на трансфере

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев сообщил о том, что у клуба возникли сложности с арендой нападающего "Челси" Миши Батшуайи."Мы договорились с самим футболистом, мы договорились с "Валенсией", но пока не договорились с "Челси", который настаивает на полноценном трансфере игрока", — приводит слова Васильева Beinsports.Васильев также добавил, что монегаски в данной ситуации "не будут предпринимать никаких действий", а будут "внимательно следить за имеющимися возможностями".Батшуайи является игроком "Челси" с 2016 года. В сезоне-2017/18 форвард провел полгода в аренде в дортмундской "Боруссии". В первой половине текущего сезона 25-летний футболист был арендован "Валенсией", за которую он провел 23 матча и забил 3 гола. "Валенсия" не видит игрока в составе на вторую часть сезона и готова расстаться с игроком досрочно.