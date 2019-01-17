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"Манчестер Сити" отказал УЕФА в комментарии по поводу нарушения правил ФФП

"Манчестер Сити" не стал отвечать на запрос Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на комментарий по поводу обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей (ФФП).

По информации The Guardian, в УЕФА направили в манчестерский клуб запрос дать им комментарий по поводу появившейся в СМИ информации о нарушениях "Сити" правил ФФП в период с 2013 по 2015 годы. Но в стане горожан отказали организации в комментарии.

При этом в клубе не отрицают факт нарушений.

Отмечается, что в клубе также отметили, что их обвиняют на основе взломанных и украденных данных.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Сити АПЛ
Сегодня, 18:27
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