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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Тоттенхэм" готов приобрести Малкома
Руководство "Тоттенхэма" заинтересовано в приобретении полузащитника "Барселоны" Малкома.
По информации Sport.es, на данный момент переговоры находятся на продвинутой стадии. С большой вероятностью, клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) арендует хавбека до конца сезона с последующим правом выкупа.
Другим претендентом на бразильца является "Гуанчжоу Эвергранд". Отмечается, что руководство клуба из Китая уже сделало сине-гранатовым предложение по игроку в размере € 50 млн.
В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провел на поле в испанской Примере всего 97 минут и не отметился результативными действиями.
"Газета.ру"
По информации Sport.es, на данный момент переговоры находятся на продвинутой стадии. С большой вероятностью, клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) арендует хавбека до конца сезона с последующим правом выкупа.
Другим претендентом на бразильца является "Гуанчжоу Эвергранд". Отмечается, что руководство клуба из Китая уже сделало сине-гранатовым предложение по игроку в размере € 50 млн.
В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провел на поле в испанской Примере всего 97 минут и не отметился результативными действиями.
"Газета.ру"
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