Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Тоттенхэм" готов приобрести Малкома

Руководство "Тоттенхэма" заинтересовано в приобретении полузащитника "Барселоны" Малкома.

По информации Sport.es, на данный момент переговоры находятся на продвинутой стадии. С большой вероятностью, клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) арендует хавбека до конца сезона с последующим правом выкупа.

Другим претендентом на бразильца является "Гуанчжоу Эвергранд". Отмечается, что руководство клуба из Китая уже сделало сине-гранатовым предложение по игроку в размере € 50 млн.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провел на поле в испанской Примере всего 97 минут и не отметился результативными действиями.

"Газета.ру"
Теги: Тоттенхэм Малком Барселона АПЛ Ла Лига
Сегодня, 18:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.