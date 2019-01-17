"Тоттенхэм" готов приобрести Малкома

Руководство "Тоттенхэма" заинтересовано в приобретении полузащитника "Барселоны" Малкома.По информации Sport.es, на данный момент переговоры находятся на продвинутой стадии. С большой вероятностью, клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) арендует хавбека до конца сезона с последующим правом выкупа.Другим претендентом на бразильца является "Гуанчжоу Эвергранд". Отмечается, что руководство клуба из Китая уже сделало сине-гранатовым предложение по игроку в размере € 50 млн.В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провел на поле в испанской Примере всего 97 минут и не отметился результативными действиями.