Эндрю Робертсон подписал новый контракт с "Ливерпулем"

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон подписал новый долгосрочный контракт с клубом, информирует официальный сайт мерсисайдцев."Это было легкой задачей для меня. Я хочу остаться здесь. Поэтому как только мне поступило это предложение, я его принял. Рад, что продлил контракт с клубом. Уверен, нас ждет много хороших дней", - цитирует Робертсона официальный сайт "Ливерпуля".