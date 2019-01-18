Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Эндрю Робертсон подписал новый контракт с "Ливерпулем"

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон подписал новый долгосрочный контракт с клубом, информирует официальный сайт мерсисайдцев.

"Это было легкой задачей для меня. Я хочу остаться здесь. Поэтому как только мне поступило это предложение, я его принял. Рад, что продлил контракт с клубом. Уверен, нас ждет много хороших дней", - цитирует Робертсона официальный сайт "Ливерпуля".

Теги: Робертсон Ливерпуль АПЛ
Сегодня, 00:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 01:04)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Офигенный краек с ногой с "оптическим прицелом".


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.