Жозе Моуринью: "Челси" решил продать Салаха, а не я

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью рассказал о продаже нападающего Мохамеда Салаха в "Рому" в 2015 году."Было сказано много неправды про эту историю. Люди пытаются выставить меня тренером, который продал Салаха. Но ведь я тот, кто купил его. Я заметил Салаха в матче против "Базеля" и попросил приобрести его.У нас уже были Азар и Виллиан, но я настоял на трансфере. Что касается продажи, то это клуб решил продать его, а не я", - цитирует Моринью Tribal Football.