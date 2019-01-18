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Жозе Моуринью: "Челси" решил продать Салаха, а не я

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью рассказал о продаже нападающего Мохамеда Салаха в "Рому" в 2015 году.

"Было сказано много неправды про эту историю. Люди пытаются выставить меня тренером, который продал Салаха. Но ведь я тот, кто купил его. Я заметил Салаха в матче против "Базеля" и попросил приобрести его.

У нас уже были Азар и Виллиан, но я настоял на трансфере. Что касается продажи, то это клуб решил продать его, а не я", - цитирует Моринью Tribal Football.

"Чемпионат.сом"
Теги: Челси Моуринью АПЛ
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