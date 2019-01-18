Игроки "МЮ" хотят, чтобы Сульшер остался на следующий сезон

Футболисты и тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" желают, чтобы Оле-Гуннар Сульшер руководил командой и в следующем сезоне.По условиям сделки с "Мольде", 45-летний норвежец будет тренировать манкунианцев до мая 2019 года.После 6 побед в 6 матчах игроки "МЮ" считают, что Сульшер вдохнул в команду новую жизнь, особенно на фоне своего предшественника Жозе Моуринью.