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Поль Погба: похвалы заслуживает вся команда, а не только я

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал последние успехи своей команды.

"То, как мы играем, позволяет нам больше владеть мячом. Мы видим, как нам нужно атаковать. У нас есть более чёткая модель игры. Это облегчает задачу для всех. Так что я не скажу, что дело только во мне. Да, я забил парочку голов и сделал несколько ассистов, но похвалы заслуживает вся команда.

Победа над "Тоттенхэмом" – это очень здорово для нас. Было очень приятно показать, что мы вернулись и приближаемся к вершине таблицы. Мы нуждались в очках и показали, что можем обыграть большую команду. Я бы не сказал, что нам повезло, потому что ты сам творец своей удачи. Де Хеа сделал свою работу, и я благодарен ему за это.

Считаю, что игра всей команды была на отличном уровне. Мы играли против сильного соперника с топ-футболистами в составе. Отличная игра и хорошая победа", - приводит слова игрока Sky Sports.
Теги: Погба Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 08:44
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