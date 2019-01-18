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Источник: Игуаин сегодня пройдет медосмотр в "Челси"

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин сегодня должен пройти медосмотр в лондонском клубе.

По данным Corriere dello Sport, для перехода Игуаина в "Челси" осталось соблюсти формальности.Как только сделка будет закрыта, ожидается, что "Милан", в котором Игуаин выступает на правах аренды, оформит переход нападающего "Дженоа" Кшиштофа Пентека.

Ранее сообщалось, что "Челси" арендует Игуаина до конца сезона с возможным продлением на один год.
Теги: АПЛ Серия А Игуаин Ювентус Челси
Сегодня, 10:22
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