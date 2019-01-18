Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Манчестер Юнайтед" хочет увеличить зарплату Маркуса Рэшфорда в два раза

"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с форвардом команды Маркусом Рэшфордом.

Как сообщает Mirror, манкунианцы готовы удвоить зарплату 21-летнему футболисту с 75 тысяч фунтов в неделю до 150 тысяч

Нынешний контракт нападающего истекает летом 2020 года.
Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Рэшфорд
Сегодня, 12:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.