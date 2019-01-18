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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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16:35
Леонид Слуцкий: "Витесс" не будет никого брать в аренду из "Челси". Ищем усиление в Германии и Англии
Леонид Слуцкий: "Витесс" не будет никого брать в аренду из "Челси". Ищем усиление в Германии и Англии
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Леонид Слуцкий: "Витесс" не будет никого брать в аренду из "Челси". Ищем усиление в Германии и Англии
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о трансферной кампании команды зимой и прокомментировал возможность перехода игрока из "Челси", с которым голландский клуб связывают партнерские отношения.
"Если у нас будут футболисты, недовольные своим игровым временем, то лучше с ними расстаться и не портить атмосферу в команде. Лучше иметь небольшой состав, но из тех игроков, которые готовы выходить на поле.
Конечно, нам нужен как минимум один новый игрок. Мы работаем на трансферном рынке. Возможно, мы возьмем одного футболиста в аренду. Какого амплуа? В атаку, и неважно - будет это форвард или "десятка". Нам нужен универсальный атакующий футболист.
Взять игрока у "Челси"? Не сейчас. У них нет доступных футболистов на данный момент. Мы ищем в больших европейских лигах - в Германии и Англии", - цитирует Слуцкого Omroep Gelderland.
Sport24.ru
"Если у нас будут футболисты, недовольные своим игровым временем, то лучше с ними расстаться и не портить атмосферу в команде. Лучше иметь небольшой состав, но из тех игроков, которые готовы выходить на поле.
Конечно, нам нужен как минимум один новый игрок. Мы работаем на трансферном рынке. Возможно, мы возьмем одного футболиста в аренду. Какого амплуа? В атаку, и неважно - будет это форвард или "десятка". Нам нужен универсальный атакующий футболист.
Взять игрока у "Челси"? Не сейчас. У них нет доступных футболистов на данный момент. Мы ищем в больших европейских лигах - в Германии и Англии", - цитирует Слуцкого Omroep Gelderland.
Sport24.ru
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