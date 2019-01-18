Леонид Слуцкий: "Витесс" не будет никого брать в аренду из "Челси". Ищем усиление в Германии и Англии

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о трансферной кампании команды зимой и прокомментировал возможность перехода игрока из "Челси", с которым голландский клуб связывают партнерские отношения."Если у нас будут футболисты, недовольные своим игровым временем, то лучше с ними расстаться и не портить атмосферу в команде. Лучше иметь небольшой состав, но из тех игроков, которые готовы выходить на поле.Конечно, нам нужен как минимум один новый игрок. Мы работаем на трансферном рынке. Возможно, мы возьмем одного футболиста в аренду. Какого амплуа? В атаку, и неважно - будет это форвард или "десятка". Нам нужен универсальный атакующий футболист.Взять игрока у "Челси"? Не сейчас. У них нет доступных футболистов на данный момент. Мы ищем в больших европейских лигах - в Германии и Англии", - цитирует Слуцкого Omroep Gelderland.