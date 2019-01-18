Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Леонид Слуцкий: "Витесс" не будет никого брать в аренду из "Челси". Ищем усиление в Германии и Англии

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о трансферной кампании команды зимой и прокомментировал возможность перехода игрока из "Челси", с которым голландский клуб связывают партнерские отношения.

"Если у нас будут футболисты, недовольные своим игровым временем, то лучше с ними расстаться и не портить атмосферу в команде. Лучше иметь небольшой состав, но из тех игроков, которые готовы выходить на поле.

Конечно, нам нужен как минимум один новый игрок. Мы работаем на трансферном рынке. Возможно, мы возьмем одного футболиста в аренду. Какого амплуа? В атаку, и неважно - будет это форвард или "десятка". Нам нужен универсальный атакующий футболист.

Взять игрока у "Челси"? Не сейчас. У них нет доступных футболистов на данный момент. Мы ищем в больших европейских лигах - в Германии и Англии", - цитирует Слуцкого Omroep Gelderland.

Sport24.ru
Теги: Витесс Челси Слуцкий АПЛ
Сегодня, 16:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.