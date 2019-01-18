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Гонсало Игуаин попрощался с игроками "Милана"

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин попрощался со своими одноклубниками, сообщает Football Italia.

Ранее была информация, что аргентинец перейдет в "Челси" на правах аренды на один сезон.

В текущем сезоне Игуаин провел 22 матча за "Милан", забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи.
Теги: Игуаин Милан Челси АПЛ Ла Лига
Сегодня, 17:25
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