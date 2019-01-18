Гонсало Игуаин попрощался с игроками "Милана"

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин попрощался со своими одноклубниками, сообщает Football Italia.Ранее была информация, что аргентинец перейдет в "Челси" на правах аренды на один сезон.В текущем сезоне Игуаин провел 22 матча за "Милан", забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи.