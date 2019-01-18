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"Борнмут" интересовался Романом Ерёменко до его перехода в "Ростов"

В переходе Романа Ерёменко был заинтересован "Борнмут", сообщает "Чемпионат.сом".

Английский клуб следил за игроком, однако предметных переговоров не состоялось, в результате чего полузащитник присоединился к "Ростову".

О подписании контракта с Ерёменко было объявлено сегодня, 18 января. 31-летний футболист перешёл в клуб из Ростова-на-Дону в статусе свободного агента и заключил соглашение на 2,5 года.
Теги: Борнмут Еременко Ростов АПЛ
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