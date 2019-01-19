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Источник: "Монако" хочет приобрести Маруана Феллаини

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини может продолжить карьеру во Франции.

По данным RMC, главный тренер "Монако" Тьерри Анри, который знаком с 31-летним хавбеком по работе в сборной Бельгии, хочет арендовать бельгийца до конца сезона.

В нынешнем сезоне Феллаини сыграл за "МЮ" в 21 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
Теги: Монако Манчестер Юнайтед Феллайни АПЛ Лига 1
Сегодня, 10:30
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#1  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 12:42)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Почему за два часа ни одного свиновизга, типа: "Теперь Головина точно на лавку посадят!!!!"? wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
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