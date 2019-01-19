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"Челси" и "Фулхэм" согласовали трансфер Гари Кэйхилла

Защитник "Челси" Гари Кэйхилл продолжит карьеру в "Фулхэме", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее от полугодовой аренды Кэйхилла за 4 миллиона фунтов отказалась "Астон Вилла" из чемпионшипа.В этом сезоне АПЛ защитник провел за "Челси" лишь 22 минуты.

После 22 туров "Фулхэм" занимает в таблице АПЛ 19-е место.
Теги: АПЛ Челси Фулхэм Кэйхилл
Сегодня, 10:36
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#1  spiri   (Сегодня, 11:49)
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Болеет за:
«Челси»
давно пора..Гаррик,к сожалению,не вписывается в построения Сарри!!


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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