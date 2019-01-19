Юрген Клопп - о возвращении Коутинью в "Ливерпуль": это маловероятно

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил, насколько реально возвращение в команду Филиппе Коутинью.Бразилец год назад перешел в "Барселону" за 130 миллионов евро, провел за каталонцев 48 матчей, забил 16 мячей."Мне нечего сказать. Все, что я скажу журналистам, будет способствовать дальнейшим спекуляциям. Коутинью – игрок "Барселоны", в состав которой он отлично вписывается. Говорит, что чувствует себя там хорошо. Так что это маловероятный сценарий", – цитирует ВВС Клоппа.