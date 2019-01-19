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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Витесс" Слуцкого одержал очередную победу и поднялся на 4-ю строчку чемпионата Голландии (11)
"Витесс" Слуцкого одержал очередную победу и поднялся на 4-ю строчку чемпионата Голландии (11)
Юрген Клопп - о возвращении Коутинью в "Ливерпуль": это маловероятно
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил, насколько реально возвращение в команду Филиппе Коутинью.
Бразилец год назад перешел в "Барселону" за 130 миллионов евро, провел за каталонцев 48 матчей, забил 16 мячей.
"Мне нечего сказать. Все, что я скажу журналистам, будет способствовать дальнейшим спекуляциям. Коутинью – игрок "Барселоны", в состав которой он отлично вписывается. Говорит, что чувствует себя там хорошо. Так что это маловероятный сценарий", – цитирует ВВС Клоппа.
"Спорт-Экспресс"
Бразилец год назад перешел в "Барселону" за 130 миллионов евро, провел за каталонцев 48 матчей, забил 16 мячей.
"Мне нечего сказать. Все, что я скажу журналистам, будет способствовать дальнейшим спекуляциям. Коутинью – игрок "Барселоны", в состав которой он отлично вписывается. Говорит, что чувствует себя там хорошо. Так что это маловероятный сценарий", – цитирует ВВС Клоппа.
"Спорт-Экспресс"
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