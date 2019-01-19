Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:44
"Спартак" заехал в отель в Катаре (5)
"Спартак" заехал в отель в Катаре (5)
13:48
"Енисей" расстался с Раде Дугаличем (1)
"Енисей" расстался с Раде Дугаличем (1)
10:46
"Беспредел" - Валерий Карпин прокомментировал возможный перенос кубкового матча с "Краснодаром" (17)
"Беспредел" - Валерий Карпин прокомментировал возможный перенос кубкового матча с "Краснодаром" (17)
09:27
"Витесс" Слуцкого одержал очередную победу и поднялся на 4-ю строчку чемпионата Голландии (11)
"Витесс" Слуцкого одержал очередную победу и поднялся на 4-ю строчку чемпионата Голландии (11)
"Р-Спорт": Дзюба не интересен "Эвертону", никаких контактов не было
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не перейдет в "Эвертон".
"Дзюба находится на сборе вместе с "Зенитом" и готовится к турниру с участием своего клуба, "Спартака", "Локомотива" и "Ростова", который пройдет в Дохе.
Никаких контактов по вопросу перехода в "Эвертон" не было. Клубу из Ливерпуля он не интересен", – сообщил "РИА Новости" источник, знакомый с ситуацией.
"Дзюба находится на сборе вместе с "Зенитом" и готовится к турниру с участием своего клуба, "Спартака", "Локомотива" и "Ростова", который пройдет в Дохе.
Никаких контактов по вопросу перехода в "Эвертон" не было. Клубу из Ливерпуля он не интересен", – сообщил "РИА Новости" источник, знакомый с ситуацией.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.