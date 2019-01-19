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"Р-Спорт": Дзюба не интересен "Эвертону", никаких контактов не было

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не перейдет в "Эвертон".

"Дзюба находится на сборе вместе с "Зенитом" и готовится к турниру с участием своего клуба, "Спартака", "Локомотива" и "Ростова", который пройдет в Дохе.

Никаких контактов по вопросу перехода в "Эвертон" не было. Клубу из Ливерпуля он не интересен", – сообщил "РИА Новости" источник, знакомый с ситуацией.
Теги: Дзюба Эвертон АПЛ
Сегодня, 16:36
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#7  RenarTickle  Москва (Сегодня, 18:43)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А жаль...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#6  KolpinoOnTour  Saint-Petersburg (Сегодня, 18:09)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да кому наХ нужна эта свинья?! confused Заберите пжлста!!!


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14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 18:00)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
Цитата: Сибирячок
Естественно. А местные дурачки губу раскатали, представляя, как он будет, по их глупому мнению, феерить в АПЛ. Это медленное бревно в АПЛ. никому не интересно. Запомните это!!!!!!

ТЫ ЖЕ больше всех орал! тфу на тебя любой знает что такие вбросы перед стартом обычное дело! только ты убогой повелся!

Чмошник, вернись туда и перечитай ветку, урод укропский.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  нетрал   (Сегодня, 17:24)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Естественно. А местные дурачки губу раскатали, представляя, как он будет, по их глупому мнению, феерить в АПЛ. Это медленное бревно в АПЛ. никому не интересно. Запомните это!!!!!!

ТЫ ЖЕ больше всех орал! тфу на тебя любой знает что такие вбросы перед стартом обычное дело! только ты убогой повелся!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#3  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 17:09)
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online

Репутация подмочена. Честь отдана. Язык длинный. Ум короткий. И зачем им это?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#2  suvirinimas   (Сегодня, 16:59)
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Дзюба интересен только Зениту и тем командам в России в которых он играл по арендам. Это говорит о никчемности этого искуственно возвышенного футболиста. Таких как Дэюба и бесплатно не берут в Европе, тем более на скамейку запасных. Место этой "звезды" только в России и не более.

Цитата: Сибирячок
Естественно. А местные дурачки губу раскатали, представляя, как он будет, по их глупому мнению, феерить в АПЛ. Это медленное бревно в АПЛ. никому не интересно. Запомните это!!!!!!

Молодец разбираешься в футболе.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 16:43)
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Естественно. А местные дурачки губу раскатали, представляя, как он будет, по их глупому мнению, феерить в АПЛ. Это медленное бревно в АПЛ. никому не интересно. Запомните это!!!!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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