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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Витесс" Слуцкого одержал очередную победу и поднялся на 4-ю строчку чемпионата Голландии (11)
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"Вулверхэмптон" и "Лестер" забили 7 мячей, Жота оформил хет-трик
"Вулверхэмптон" обыграл "Лестер" в матче 23-го тура чемпионата Англии.
"Вулверхэмптон" – "Лестер Сити" 4:3
Чемпионат Англии
23 тур
"Вулверхэмптон" – "Лестер Сити"
Голы: Жота, 4, Беннетт, 12, Грей, 47, Коди, 51 (авто.), Жота, 64, Морган, 87, Жота, 90+3
"Вулверхэмптон": Патрисиу, Хонни, (Доэрти, 73), Коди, Беннетт, Дендонкер, Сес, Невеш, Моутинью (Гиббз-Уайт, 81), Жота, Хименес
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон (Ихеаначо, 83), Чилвел, Морган, Магуайр (Эванс, 48), Рикарду, Ндиди, Менди, Грей, Барнс (Мэддисон, 73), Варди
Предупреждения: Менде, 2, Беннетт, 44, Рикарду, 45+1, Жота, 45+2, Ндиди, 58, Хонни, 86
"Вулверхэмптон" – "Лестер Сити" 4:3
Чемпионат Англии
23 тур
"Вулверхэмптон" – "Лестер Сити"
Голы: Жота, 4, Беннетт, 12, Грей, 47, Коди, 51 (авто.), Жота, 64, Морган, 87, Жота, 90+3
"Вулверхэмптон": Патрисиу, Хонни, (Доэрти, 73), Коди, Беннетт, Дендонкер, Сес, Невеш, Моутинью (Гиббз-Уайт, 81), Жота, Хименес
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон (Ихеаначо, 83), Чилвел, Морган, Магуайр (Эванс, 48), Рикарду, Ндиди, Менди, Грей, Барнс (Мэддисон, 73), Варди
Предупреждения: Менде, 2, Беннетт, 44, Рикарду, 45+1, Жота, 45+2, Ндиди, 58, Хонни, 86
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