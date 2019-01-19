Новости партнеров

"Вулверхэмптон" и "Лестер" забили 7 мячей, Жота оформил хет-трик

"Вулверхэмптон" обыграл "Лестер" в матче 23-го тура чемпионата Англии.

"Вулверхэмптон" – "Лестер Сити" 4:3

Чемпионат Англии

23 тур

"Вулверхэмптон" – "Лестер Сити"

Голы: Жота, 4, Беннетт, 12, Грей, 47, Коди, 51 (авто.), Жота, 64, Морган, 87, Жота, 90+3

"Вулверхэмптон": Патрисиу, Хонни, (Доэрти, 73), Коди, Беннетт, Дендонкер, Сес, Невеш, Моутинью (Гиббз-Уайт, 81), Жота, Хименес

"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон (Ихеаначо, 83), Чилвел, Морган, Магуайр (Эванс, 48), Рикарду, Ндиди, Менди, Грей, Барнс (Мэддисон, 73), Варди

Предупреждения: Менде, 2, Беннетт, 44, Рикарду, 45+1, Жота, 45+2, Ндиди, 58, Хонни, 86
Теги: Вулверхэмптон Лестер АПЛ
Сегодня, 17:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.