Уле Гуннар Сульшер: никто не забивает столько, сколько Лукаку на тренировках

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался по поводу игры нападающего манкунианцев Ромелу Лукаку."Лукаку - важная часть команды. Раньше я был одним из четырех форвардов, когда мы играли в два нападающих. Теперь у нас шесть нападающих, и мы играем в три. У нас достаточно матчей. Важно лишь то, насколько хорошо удаётся реализовать свои шансы. Никто не забивает столько, сколько Ромелу на тренировках", - цитирует Сульшера BBC.