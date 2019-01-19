Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:29
Карло Анчелотти: у меня не было проблем с Роналду, когда я заменял его. Проблемы были с Зеедорфом
Карло Анчелотти: у меня не было проблем с Роналду, когда я заменял его. Проблемы были с Зеедорфом
19:22
Оресте Чинквини: Паредес созрел, чтобы играть в более серьезных командах. Сарри хотел его еще в "Наполи"
Оресте Чинквини: Паредес созрел, чтобы играть в более серьезных командах. Сарри хотел его еще в "Наполи"
17:44
"Спартак" заехал в отель в Катаре (8)
"Спартак" заехал в отель в Катаре (8)
13:48
"Енисей" расстался с Раде Дугаличем (1)
"Енисей" расстался с Раде Дугаличем (1)
10:46
"Беспредел" - Валерий Карпин прокомментировал возможный перенос кубкового матча с "Краснодаром" (16)
"Беспредел" - Валерий Карпин прокомментировал возможный перенос кубкового матча с "Краснодаром" (16)
09:27
"Витесс" Слуцкого одержал очередную победу и поднялся на 4-ю строчку чемпионата Голландии (11)
"Витесс" Слуцкого одержал очередную победу и поднялся на 4-ю строчку чемпионата Голландии (11)
Уле Гуннар Сульшер: никто не забивает столько, сколько Лукаку на тренировках
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался по поводу игры нападающего манкунианцев Ромелу Лукаку.
"Лукаку - важная часть команды. Раньше я был одним из четырех форвардов, когда мы играли в два нападающих. Теперь у нас шесть нападающих, и мы играем в три. У нас достаточно матчей. Важно лишь то, насколько хорошо удаётся реализовать свои шансы. Никто не забивает столько, сколько Ромелу на тренировках", - цитирует Сульшера BBC.
"Чемпионат.сом"
"Лукаку - важная часть команды. Раньше я был одним из четырех форвардов, когда мы играли в два нападающих. Теперь у нас шесть нападающих, и мы играем в три. У нас достаточно матчей. Важно лишь то, насколько хорошо удаётся реализовать свои шансы. Никто не забивает столько, сколько Ромелу на тренировках", - цитирует Сульшера BBC.
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.