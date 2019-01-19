Новости партнеров

Уле Гуннар Сульшер: никто не забивает столько, сколько Лукаку на тренировках

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался по поводу игры нападающего манкунианцев Ромелу Лукаку.

"Лукаку - важная часть команды. Раньше я был одним из четырех форвардов, когда мы играли в два нападающих. Теперь у нас шесть нападающих, и мы играем в три. У нас достаточно матчей. Важно лишь то, насколько хорошо удаётся реализовать свои шансы. Никто не забивает столько, сколько Ромелу на тренировках", - цитирует Сульшера BBC.

"Чемпионат.сом"
Теги: Сульшер Лукаку Манчестер найтед АПЛ
Сегодня, 19:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.